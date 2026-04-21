21 апреля 15:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Состоится новый этап развития межмуниципальных отношений – Дни Казани в Минске

За 40 лет Казань подписала уже более 70 дружественных союзов.

Автор фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин во время панельной дискуссии «Муниципальная дипломатия в условиях глобальных изменений миропорядка» заявил, что на первый план муниципальной дипломатии выходит поиск новых партнеров и совместное решение проблем, в том числе в сферах экологии, урбанистики, цифровизации, сохранению культурного наследия и традиций.

«Только будучи открытыми для других и обмениваясь лучшими кейсами, мы способны развиваться и быть конкурентоспособными, привлекательными как для своих жителей, так и для гостей города», - цитирует слова градоначальника пресс-служба мэрии.

Метшин указал на уникальность Казани: здесь не только гармонично сосуществуют разные культуры и народы, но и проводятся масштабные мероприятия - от чемпионатов мира по футболу и водным видам спорта до масштабных экономических форумов.

Для изучения опыта столицы Татарстана сюда приезжают в год более 200 делегаций со всего мира. За 40 лет Казань подписала уже более 70 таких дружественных союзов. В частности, соглашение о сотрудничестве с Минском было подписано в 1997 году. Город закупает у столицы Беларуси автобусы, троллейбусы и трамваи. А через месяц в Минске пройдет следующий этап развития межмуниципальных отношений – Дни Казани в Минске.

Ранее сообщалось, что Татарстан и Брест подписали соглашение о сотрудничестве. В планах - взаимодействие в различных сферах: торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной.

