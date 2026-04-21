О создании зоны безопасности на границе с Украиной объявил Путин
Работу продолжат до устранения угроз.
Президент России Владимир Путин заявил, что зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается. Работа продолжится до устранения угроз, цитирует слова главы государства ТАСС.
«Мы будет так действовать и дальше, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», - отметил Путин на встрече с представителями муниципалитетов.
Также президент во время встречи с представителями муниципального сообщества заявил, что знает, как закончится СВО. Власти не будут делать никаких публичных заявлений по поводу исхода спецоперации, а планируют просто стремиться к поставленным целям и задачам.
Ранее в Минобороны России также заявили о планах Европы нарастить выпуск дронов для Украины. Европа хочет сделать это для Киева за счет совместных предприятий. В перечне Лондон, Мюнхен, Прага, Рига и другие.
