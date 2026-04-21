Политика
21 апреля 17:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

О создании зоны безопасности на границе с Украиной объявил Путин

Работу продолжат до устранения угроз.

О создании зоны безопасности на границе с Украиной объявил Путин

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается. Работа продолжится до устранения угроз, цитирует слова главы государства ТАСС.

«Мы будет так действовать и дальше, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», - отметил Путин на встрече с представителями муниципалитетов.

Также президент во время встречи с представителями муниципального сообщества заявил, что знает, как закончится СВО. Власти не будут делать никаких публичных заявлений по поводу исхода спецоперации, а планируют просто стремиться к поставленным целям и задачам.

Ранее в Минобороны России также заявили о планах Европы нарастить выпуск дронов для Украины. Европа хочет сделать это для Киева за счет совместных предприятий. В перечне Лондон, Мюнхен, Прага, Рига и другие.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Год и три месяца ограничения свободы получила владелица дома смерти в Казани

Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
