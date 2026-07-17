Происшествия
17 июля 16:36
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«Вечерняя Казань»

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Из жизни ушла режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова

К известной программе и телевидению продюсер впервые приложила руку в 1966 году в качестве ассистента.

Из жизни ушла режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова

Автор фото: Международный союз КВН

На 79-м году жизни скончалась режиссер «Клуба веселых и находчивых» Светлана Маслякова. Об этом сообщили в соцсетях программы.

«Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам», — говорится в сообщении.

Команда передачи отметила, что имя Светланы символом «КВН». Впервые на проект и в принципе на телевидение будущий режиссер пришла еще в 1966 году в качестве ассистента. Там же она и встретила своего супруга, телеведущего Александра Маслякова, который скончался в сентябре 2024 года от рака легких. Из-за онкологии он был вынужден покинуть программу.

Ранее сообщалось, что из жизни ушла Элеонора Николаева, вдова народного артиста России Юрия Николаева. Она скончалась 12 июля, через 8 месяцев после смерти мужа. Ее похоронили рядом с ним на Троекуровском кладбище.

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