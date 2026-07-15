В аэропорту Казани у иностранца изъяли 10 килограмм дынь без сертификата
На гостя из Узбекистана также составили протокол об административном правонарушении.
При досмотри ручной клади и багажа в казанском аэропорту у пассажира из Ташкента инспекторы обнаружили 10,06 килограмма дынь. Их владелец не смог показать фитосанитарный сертификат, поэтому продукцию изъяли и направили на уничтожение. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Татарстану.
На иностранца также составили протокол о нарушении правил ввоза подкарантинной продукции — провозить подобные овощи и фрукты в багаже или ручной клади можно только весом до пяти килограмм. Исключение составляют семена, посадочный материал и картофель, добавили в Россельхознадзоре.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Казани в одной из точек общественного питания на прилавках обнаружили продукты с истекшим сроком хранения. Просрочку немедленно изъяли и утилизировали, а компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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