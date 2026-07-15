В Казани пассажиры трамвая устроили дебош после просьбы оплатить проезд
Агрессивно настроенные жители угрожали экипажу транспорта, но за сотрудников заступились очевидцы.
В столице республики контролеры столкнулись с неприятной ситуацией в трамвае №7 — двое мужчин распивали алкоголь в салоне и отказались платить за проезд. На просьбу покинуть транспорт они начали угрожать сотрудникам, в том числе водителю. Она остановила движение состава у Деревни Универсиады в надежде, что нарушители выйдут. В итоге трамвай простоял 15 минут, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Пассажиры начали использовать нецензурную лексику и угрожать экипажу. За сотрудниц, к счастью, вступились очевидцы. На место вызвали полицию, однако мужчины успели скрыться до ее приезда. На них написано заявление.
«Мы призываем всех к взаимному уважению. Трамвай — это общественное пространство, где действуют правила, созданные для комфорта и безопасности каждого пассажира», — подытожили в «Метроэлектротрансе».
Ранее сообщалось, что казанец решил перевезти трубы в трамвае, оплатил проезд и разбил окно при выходе. Пытаясь избежать ответственности, он скрылся с места инцидента — теперь его ищет полиция.
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