Восемь пострадавших остаются в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане
Один из пациентов находится в тяжелом состоянии.
После опрокидывания рейсового автобуса на трассе Кузайкино — Нурлат под наблюдением врачей республики остаются восемь человек. Один пациент был недавно выписан домой, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.
В стационаре Лениногорской центральной районной больнице лечатся двое пострадавших, у них отмечается стабильное состояние с улучшением. Еще шесть человек лежит в Альметьевской районной многопрофильной больнице, один из которых находится в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести. Еще четверо чувствуют себя удовлетворительно.
Напомним, авария произошла у села Ибраево Каргали 11 июля. В автобусе было 46 человек: 44 пассажира и два водителя, среди них двое детей. К медикам обратились 15 человек, включая несовершеннолетнего. Об инциденте доложат председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Возбуждено уголовное дело по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения правил дорожного движения.
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