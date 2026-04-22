Более половины поджигателей - подростки.

Автор фото: Александр Вильф / РИА Новости

В 2025-2026 годы жители Татарстана подожгли и повредили 28 объектов транспорта, связи, дорог и другого имущества, сообщил замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану Роман Мухаметзянов. Все пойманы и привлечены к установленной законом ответственности по уголовным статьям 205 и 281 - «Террористический акт» и «Диверсия».

- В прошлом году в республике существенно выросло число фактов участия несовершеннолетних в совершении поджогов и повреждении различных объектов инфраструктуры. В том числе и релейных шкафов на железной дороге и вышек сотовой связи. В 2026 году эта тенденция сохраняется, - отметил Мухаметзянов.

В этом году за аналогичные преступления уже задержаны семь несовершеннолетних. По словам сотрудника МВД, если проанализировать все преступления террористического характера в виде поджогов - более 50% поджигателей не достигли 18 лет.

Ранее в МВД также заявили, что в последнее время в Татарстане есть повышенный интерес среди подростков к неонацистской идеологии. Несовершеннолетние вовлекаются в деятельность экстремистских организаций. Также все чаще подростки оставляют комментарии с неонацистской идеологией - этим занимаются даже дети 11-12 лет. Более того, юные татарстанцы публикуют нацистскую символику и другие похожие атрибуты, в том числе выдвигают идеи превосходства одной нации над другой.

