Цены на нефть растут из-за закрытия Ормузского пролива
Между Ираном и США вновь разгорается конфликт.
На фоне новостей о новом закрытии Ормузского пролива цены на нефть растут более чем на 6% после падения более чем на 9% 17 апреля. Об этом сообщает Reuters.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 6,76%, достигнув 96,49 долларов за баррель, а WTI подорожала на 7,79% — до 90,38 долларов.
Напомним, между Ираном и США вновь разгорается конфликт, стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Эксперты советуют судовладельцы проявлять крайнюю осторожность в вопросе возвращения к маршруту через Ормузский пролив.
Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли удар беспилотниками по нескольким американским кораблям. Это ответ на захват США иранского контейнеровоза «Туска» в Оманском заливе. По данным Тегерана, американцы нарушили режим прекращения огня, обстреляли торговое судно, следовавшее из Китая, вывели из строя его навигационную систему и высадили на борт морскую пехоту.
