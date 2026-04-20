К концу 2026 года цены на такси в России могут подняться на 30 процентов. Соответствующий прогноз сделала председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в беседе с «Российской газетой».

По её словам, тарифы продолжат расти под влиянием сразу нескольких факторов: нового законодательства, общего состояния экономики и острого дефицита водителей.

«В целом, с учётом совокупности всех факторов, в текущем году можно ждать общее подорожание до 30 процентов», — подчеркнула Зарипова.

Ранее мы писали, что за усталостью таксистов готовятся следить через «ЭРА-ГЛОНАСС». Решение должно позволить снизить количество аварий с участием такси, повысить безопасность пассажироперевозок и прозрачность отрасли.

Также сообщалось, что средняя цена поездки на такси в России впервые превысила 50 рублей за километр. При этом в 54 регионах тарифы всё ещё остаются ниже среднего по стране.

