Цены на такси в России могут вырасти на 30 процентов к концу 2026 года
К концу 2026 года цены на такси в России могут подняться на 30 процентов. Соответствующий прогноз сделала председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в беседе с «Российской газетой».
По её словам, тарифы продолжат расти под влиянием сразу нескольких факторов: нового законодательства, общего состояния экономики и острого дефицита водителей.
«В целом, с учётом совокупности всех факторов, в текущем году можно ждать общее подорожание до 30 процентов», — подчеркнула Зарипова.
Ранее мы писали, что за усталостью таксистов готовятся следить через «ЭРА-ГЛОНАСС». Решение должно позволить снизить количество аварий с участием такси, повысить безопасность пассажироперевозок и прозрачность отрасли.
Также сообщалось, что средняя цена поездки на такси в России впервые превысила 50 рублей за километр. При этом в 54 регионах тарифы всё ещё остаются ниже среднего по стране.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
