Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 мая россиян ожидает ряд изменений в сфере личных финансов, пишет РБК. Всем пенсионерам, которым в апреле исполнилось 80 лет, начнут перечислять двойную фиксированную выплату в размере 19 169 рублей. Она вырастет в беззаявительном порядке.

Также в Соцфонде сообщили, что 29–30 апреля перечислят семьям все детские пособия, которые должны были прийти до 3 мая включительно. В список входят единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также ежемесячное пособие на ребенка у военнослужащих по призыву.

Помимо этого, с 22 мая изменятся правила назначения единого пособия для многодетных. Будет сохранено право на единое пособие для родителей с тремя и более детьми в случае небольшого превышения доходов над прожиточным минимумом.

Также жителей России, планирующих отпуск в мае, ожидают небольшие суммы начислений за месяц, поскольку в месяце мало рабочих дней — всего 19, или 151 час.

И в-пятых, с 1 мая вводится запрет на вывоз из России аффинированного золота в слитках весом свыше 100 граммов. Ограничение коснется физлиц, компаний и предпринимателей.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые регулярно получают переводы на личные карты, стоит быть внимательнее. Государство запускает автоматический контроль за счетами граждан.

