Экономика
20 апреля 11:06
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Пять изменений в сфере личных финансов ожидают россиян с 1 мая

К примеру, пенсионерам, которым в апреле исполнилось 80 лет, начнут перечислять двойную фиксированную выплату.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 мая россиян ожидает ряд изменений в сфере личных финансов, пишет РБК. Всем пенсионерам, которым в апреле исполнилось 80 лет, начнут перечислять двойную фиксированную выплату в размере 19 169 рублей. Она вырастет в беззаявительном порядке.

Также в Соцфонде сообщили, что 29–30 апреля перечислят семьям все детские пособия, которые должны были прийти до 3 мая включительно. В список входят единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также ежемесячное пособие на ребенка у военнослужащих по призыву.

Помимо этого, с 22 мая изменятся правила назначения единого пособия для многодетных. Будет сохранено право на единое пособие для родителей с тремя и более детьми в случае небольшого превышения доходов над прожиточным минимумом.

Также жителей России, планирующих отпуск в мае, ожидают небольшие суммы начислений за месяц, поскольку в месяце мало рабочих дней — всего 19, или 151 час.

И в-пятых, с 1 мая вводится запрет на вывоз из России аффинированного золота в слитках весом свыше 100 граммов. Ограничение коснется физлиц, компаний и предпринимателей.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые регулярно получают переводы на личные карты, стоит быть внимательнее. Государство запускает автоматический контроль за счетами граждан.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
