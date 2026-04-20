Экономика
20 апреля 11:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Свыше 190 тысяч нелегальных майнеров криптовалюты насчитали в России

Легально работают только около 5,5 тысяч.

Свыше 190 тысяч нелегальных майнеров криптовалюты насчитали в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России насчитывают более 190 тысяч майнеров цифровой валюты, работающих незаконно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передают «Вести», уточнив, что легально работают около 5,5 тысячи майнеров.

Такое количество нелегальных майнеров, по словам депутата, приводит к проблемам для предприятий и обычных россиян. К примеру, из-за этого в ряде регионов майнинг цифровой валюты запрещен правительством из-за дефицита энергетических мощностей. Что касается энергоизбыточных регионов, то там изучают возможность легализовать работу майнеров и майнинговое оборудование. Эта энергетика будет давать продукт, в том числе продукт в виде денег, поступающих в бюджет.

В результате в бюджет России от деятельности майнеров будет поступать «десятки миллиардов рублей», прогнозирует депутат.

Ранее сообщалось, что ввести уголовную ответственность за майнинг (добычу) цифровой валюты без включения в реестр предлагает Минюст России.

Ответственность за майнинг без включения в реестр, если был причинен крупный ущерб или принесен доход в крупном размере (более 3,5 миллиона рублей), предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей, обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до двух лет.

