Образование
20 июля 11:26
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«Вечерняя Казань»

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Экономика, IT и медицина стали самыми популярными направлениями в вузах России

Родители отличников и девочек чаще нацелены на высшее образование ради высокой зарплаты.

Экономика, IT и медицина стали самыми популярными направлениями в вузах России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году абитуриенты выбирают три главных направления: экономику с финансами и менеджментом, информационные технологии и связь, а также медицину. Такие данные приводятся в исследовании президентской академии РАНХиГС, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно опросу, чаще всего о получении высшего образования говорят родители девочек, отличников и учеников школ с углублённым изучением предметов. Главная причина — желание после вуза получить высокооплачиваемую работу.

Ранее мы писали, что в России хотят упростить поступление в вузы по внутренним экзаменам. Школьники несколько лет готовятся к ЕГЭ, однако остаются без бюджетного места из-за одного дополнительного испытания.

Также сообщалось, что рекордно высокие баллы ЕГЭ в этом году связаны с устранением разрыва между школьной программой и КИМами. Также влияет улучшение качества российской системы образования.

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