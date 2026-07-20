Экономика, IT и медицина стали самыми популярными направлениями в вузах России
Родители отличников и девочек чаще нацелены на высшее образование ради высокой зарплаты.
В 2026 году абитуриенты выбирают три главных направления: экономику с финансами и менеджментом, информационные технологии и связь, а также медицину. Такие данные приводятся в исследовании президентской академии РАНХиГС, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно опросу, чаще всего о получении высшего образования говорят родители девочек, отличников и учеников школ с углублённым изучением предметов. Главная причина — желание после вуза получить высокооплачиваемую работу.
Ранее мы писали, что в России хотят упростить поступление в вузы по внутренним экзаменам. Школьники несколько лет готовятся к ЕГЭ, однако остаются без бюджетного места из-за одного дополнительного испытания.
Также сообщалось, что рекордно высокие баллы ЕГЭ в этом году связаны с устранением разрыва между школьной программой и КИМами. Также влияет улучшение качества российской системы образования.
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