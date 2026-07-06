Не принимаются и не отправляются рейсы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ранним утром в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. В 04:17 режим беспилотной опасности ввели для Альметьевска, Заинска и Нижнекамска. Оповещение пришло через приложение МЧС России.

Вслед за этим Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах. Казань, Нижнекамск и Бугульма прекратили приём и отправку воздушных судов. В столичном аэропорту скопилось уже 9 задержанных рейсов на вылет и 13 на прилёт. С пассажирами работают представители авиакомпаний, оказывая всё, что положено по федеральным авиационным правилам.

Ранее мы писали, что в небе над Удмуртией была сбита ракета, выпущенная ВСУ. Украинские вооружённые силы пытались поразить одно из предприятий в этом регионе.

Гендиректор Федерального центра БАС Максим Авдеев рассказал, где беспилотники дают мощный эффект. Существуют различные и своеобразные сценарии применения БПЛА.

Также сообщалось, что во время пресс-конференции замглавы Минпромторга Татарстана Иван Колчин заявил, что в республике на данный момент выпускают беспилотники более 20 предприятий. Некоторые из них имеют опыт работы в отрасли более 25-30 лет. БПЛА создают в основном для решения проблем на рынках сельского и лесного хозяйств, для мониторинга ЛЭП, нефтепроводов и экологического надзора.

Кроме того, в Татарстане рассказали о наборе в войска беспилотных систем. Среди требований категория годности А или Б, также проводится индивидуальный подход к судимости.

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