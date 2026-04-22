Происшествия
22 апреля 12:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Водитель наехал на двух человек, угоняя от ДПС в Казани

Одного пострадавшего увезли в реанимацию.

Автор фото: соцсети

Автомобиль, уезжая от автоинспекторов, влетел на тротуар. Водитель сбил двух человек. Один успел отскочить, а другому не повезло — его забрали в реанимацию, пишет телеграм-канал Mash Iptash. Авария произошла на улице Глушко в Казани.

Ранее сообщалось, что парень в Буинском районе провез на капоте инспектора и попал под следствие. Парень игнорировал красный сигнал светофора, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. В это время сотрудник, находясь на капоте, свободной рукой разбил лобовое стекло машины. Это и вынудило парня остановиться.

Также говорилось, что двух парней из Елабуги наказали за «полицейские мигалки» на авто и тонировки. Были задержаны два парня: 18 и 20 лет. С ними провели профилактическую беседу. Вину нарушители признали.

