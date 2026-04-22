Водитель наехал на двух человек, угоняя от ДПС в Казани
Одного пострадавшего увезли в реанимацию.
Автомобиль, уезжая от автоинспекторов, влетел на тротуар. Водитель сбил двух человек. Один успел отскочить, а другому не повезло — его забрали в реанимацию, пишет телеграм-канал Mash Iptash. Авария произошла на улице Глушко в Казани.
Ранее сообщалось, что парень в Буинском районе провез на капоте инспектора и попал под следствие. Парень игнорировал красный сигнал светофора, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. В это время сотрудник, находясь на капоте, свободной рукой разбил лобовое стекло машины. Это и вынудило парня остановиться.
Также говорилось, что двух парней из Елабуги наказали за «полицейские мигалки» на авто и тонировки. Были задержаны два парня: 18 и 20 лет. С ними провели профилактическую беседу. Вину нарушители признали.
В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Мужчине придется выплатить 100 тысяч рублей.
Мальчика передали городским службам.
Девушки снимают батюшек на видео и выкладывают в соцсети.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.